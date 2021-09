CHICAGO MED 5 EPISODI 30 SETTEMBRE 2021. Arriva su Italia 1 giovedì 30 settembre 2021 la quinta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 5 trama episodi 30 settembre 2021 su Italia 1

Chicago Med 5 trama episodio 10 Non ha più importanza. April è in crisi, dire o non dire ad Ethan del bacio che c’è stato tra lei e il dottor Marcel? Sarà proprio Ethan, di ritorno dopo 6 settimane di assenza, a darle il giusto spunto per prendere la decisione. Tra Natalie e Will, intanto, sembra tornato il sereno. Forse i due riusciranno davvero a ricostruire la loro amicizia. Nel frattempo, si trovano a occuparsi di un ragazzino che, come si scopre, è figlio di una ex paziente di Will. La donna è, ora, una tossica, dipendente dagli antidolorifici che, tempo prima, fu proprio Will a prescriverle. Elsa è alle prese con una paziente che soffre di attacchi di panico e chiede assistenza al dottor Charles, in lutto per la morte dell’amata moglie Cece.

Chicago Med 5 trama episodio 11 La terra trema sotto di noi. Il precedente episodio ha visto alcuni colpi di scena interessanti nella vita privata e professionale del personale del Chicago Med. In questo torna la drammaticità. Un incendio causato da un guasto elettrico a bordo di un aereo all’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago crea seri problemi a passeggeri e membri dell’equipaggio, diversi feriti vengono mandati all’ospedale. Tra questi c’è un ustionato in fin di vita che potrebbe essere il dottor Abrams. Mentre il dottor Marcel e il dottor Choi fanno il possibile per lui, la dottoressa Manning trova un bambino abbandonato in un’auto, Sexton ed April, infine, si occupano di un parto che avrà risvolti a dir poco sorprendenti.

Chicago Med 5 trama episodio 12 La scelta di Salomone. Uno scuolabus viene coinvolto in un incidente e il dottor Marcel, insieme alla dottoressa Manning, deve prendere una decisione difficile riguardo a due bambini rimasti gravemente feriti. Nel frattempo, il progetto collaterale cui da qualche tempo si sta dedicando Will lo porta a incontrare un nuovo paziente, Mike Monroe. Mike ha seri problemi cardiaci e Will lo porta al Med. Per lui servirebbe un trapianto, ma l’uomo fa uso di droghe e ha già compromesso ben due cuori. Charles e Lathan non danno il via libera all’operazione. Destino di Mike a parte, ora Daniel è a conoscenza di cosa sta facendo Will. Non è legale, potrebbe costargli la licenza e addirittura farlo finire dietro alle sbarre.

Chicago Med 5 streaming

Chicago Med 5 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

