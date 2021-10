Abel Il figlio del vento film stasera in tv 3 ottobre: cast, trama, streaming

Abel Il figlio del vento è il film stasera in tv domenica 3 ottobre 2021 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Abel Il figlio del vento film stasera in tv: cast

La regia è di Gerardo Olivares e Otmar Penker. Il cast è composto da Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho, Eva Kuen.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Abel Il figlio del vento film stasera in tv: trama

Un aquilotto viene buttato fuori dal nido dal primo nato e precipita a terra. Per fortuna il piccolo volatile viene trovato da un bambino, Lukas, che lo accudisce come un padre, lui che ha un difficile rapporto con il padre cacciatore. Il ragazzo tiene nascosto al padre la presenza del rapace per farlo crescere e poi liberarlo. In questo viene aiutato da Danzer, un guardaboschi che non solo aiuta il bambino con l’aquilotto, ma sarà proprio lui l’adulto di riferimento nel momento in cui Abel (così è stato battezzato l’aquilotto in riferimento al fratello “Caino” che voleva la sua morte) comincerà a volare e arriverà il momento per Lukas della separazione dal suo animale. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Abel Il figlio del vento streaming

Abel Il figlio del vento streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Abel Il figlio del vento film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili