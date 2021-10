CHICAGO MED 5 EPISODI 7 OTTOBRE 2021. Arriva su Italia 1 giovedì 7 ottobre 2021 la quinta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Med 5 trama episodi 7 ottobre 2021 su Italia 1

Chicago Med 5 trama episodio 13 Il dolore è per i vivi. Il dottor Charles è alle prese con Jamie, un ragazzino che soffre di terribili attacchi di collera. La sua personalità quasi borderline potrebbe portare lo psichiatra a etichettarlo come il tipico psicopatico, ma Daniel decide di non fermarsi alla prima impressione e prova a scavare più a fondo. Nel frattempo, il dottor Marecel è costretto a comunicare una dolorosa notizia che lo colpisce nel profondo, Natalie teme che la madre di un suo paziente, cui è stato diagnosticato un problema allo stomaco, possa essere causa della situazione e Will scopre che uno dei tossici che sta seguendo è un dottore del pronto soccorso…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Med 5 trama episodi 7 ottobre 2021 su Italia 1

Chicago Med 5 trama episodio 14 Non sarà per sempre. Al Chicago Med arrivano due coniugi che hanno avuto un incidente d’auto. Crockett prende in carico l’uomo e si accorge immediatamente che è in gravi condizioni, ha un’emorragia interna e una gamba maciullata. La donna, che era alla guida del veicolo, a parte un forte shock, non sembra avere danni visibili. Una visita più accurata da parte di Natalie Manning però rivela dei lividi estesi sulla schiena della donna. La dottoressa pensa che sia vittima di abusi da parte del marito. Nel frattempo, Will è alle prese con Hannah Asher, ginecologa del Med e tossicodipendente. La donna è andata nella clinica illegale per disintossicarsi, cercando di tenere nascosto il suo problema. Non poteva certo immaginare che Halstead collaborasse con la struttura. Will sarebbe eticamente (e legalmente) tenuto a denunciare la condizione di Hannah, ma questo porterebbe a galla la sua attività illegale. Che fare?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Med 5 trama episodi 7 ottobre 2021 su Italia 1

Chicago Med 5 trama episodio 15 Non ti faro’ del male. Will Halstead e Hannah Asher si svegliano nello stesso letto e si baciano, decisamente il loro rapporto è mutato dallo scorso episodio; più tardi Hannah lo informa che inizierà la terapia di disintossicazione. Andiamo all’ospedale. Qui, arriva un uomo con la moglie e la figlia. L’uomo è pallido con gli occhi giallastri e lamenta forti dolori addominali, lo prende in cura la dottoressa Manning. Si scoprirà dopo che in verità non è il vero padre della bambina ma un attore ingaggiato anni prima dalla madre per fargli recitare la parte del papà ma con il tempo la donna è rimasta intrappolata nella finzione. Alla fine si chiarirà tutto. Gli altri casi affrontati al pronto soccorso sono una donna incinta, al settimo mese e un paziente accompagnato da due guardie carcerarie la cui esecuzione di morte eseguita qualche ora prima, evidentemente non è andata bene. Quest’ultimo caso preso in carico da Choi e Crockett, li metterà uno di fronte all’altro per differenze culturali.

Chicago Med 5 trama episodi 7 ottobre 2021 su Italia 1

Chicago Med 5 trama episodio 16 Nessuno può giudicare. La dottoressa Maning e il dottor Marcel si incontrano poco fuori dal Med, improvvisamente un uomo si avvicina: è insanguinato e sembra spaventato. Sostiene che la moglie è in travaglio e che ha bisogno di aiuto. Natalie e Crockett si precipitano a salvarla ma, girato l’angolo, non trovano una donna incinta, bensì un uomo che punta loro una pistola. Ad essere ferito è un evaso, che si è rotto una gamba. Nel frattempo, mentre il dottor Charles e il dottor Choi sembrano pensarla diversamente in merito a una paziente molto giovane che mostra i primi sintomi di schizofrenia, Will affronta la tempesta dopo aver denunciato Hannah. Per Maggie, infine, ci sono buone notizie, il cancro è in remissione e la donna condivide la bella notizia con il suo amato Ben.

Chicago Med 5 streaming

Chicago Med 5 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Med 5: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chicago Med 5 basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoMed, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago Med 5 segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago Med 5: link utili