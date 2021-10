Passengers film stasera in tv 10 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Passengers è il film stasera in tv domenica 10 ottobre 2021 in onda in seconda serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Passengers film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 30 dicembre 2016

GENERE: Avventura, Fantascienza, Sentimentale, Drammatico

ANNO: 2016

REGIA: Morten Tyldum

CAST: Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Aurora Perrineau, Marie Burke

DURATA: 116 Minuti

Passengers film stasera in tv: trama

Un sostanzioso gruppo di umani è in viaggio interstellare verso un nuovo pianeta a bordo di una navicella spaziale. Tutti sono ben sistemati nelle capsule di ibernazione e dormono per decenni fino all’arrivo a destinazione. In modo del tutto imprevisto, a causa di un misterioso guasto alla nave, due passeggeri vengono svegliati dal sonno 90 anni prima del dovuto. Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) si ritrovano così non solo con la terribile prospettiva di passare tutta la vita da soli in un’astronave, ma anche guardiani di tutti gli altri compagni di viaggio, 5000 passeggeri addormentati. I due, infatti, mentre indagano su cosa abbia causato il guasto alla nave spaziale, capiscono che l’astronave sta per essere distrutta e scoprono il vero motivo del loro risveglio.. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Passengers film stasera in tv: curiosità

Il film ha ricevuto la nomination agli Oscar come Migliore colonna sonora e Migliore scenografia.

La stanza del Bar è ispirata a quella di Shining di Stanley Kubrick.

La pellicola ha alcuni riferimenti all’epica storia di Re Artù. Infatti la nave si chiama Avalon, come il luogo in cui il re si ritirò per curare le due ferite; inoltre il barista si chiama Arthur.

Prima di scegliere Jennifer Lawrence, vennero contattate per la parte della protagonista femminile Reese Witherspoon e Emily Blunt.

Passengers streaming

Passengers streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

