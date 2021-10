The Good Doctor 4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quarta stagione giovedì 14 ottobre 2021. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 4 trama episodi 14 ottobre 2021

The Good Doctor 4 episodio 11 Un briciolo di follia. Ci sono importanti novità all’orizzonte per il nostro Shaun. Una notizia sconvolgerà la sua esistenza, come saprà reagire? In questa puntata, Morgan e Shaun si occupano di Dannie, una donna in coma da circa 10 anni, in seguito a un devastante aneurisma cerebrale. Il marito, Elias, non riesce a lasciarla andare. E forse potrebbe avere ragione. Nel frattempo, Glassman si rimette in gioco accettando il caso di un ragazzo affetto da spondilite anchilosante, ma il dottor Andrews non vede la cosa di buon occhio. Tra i due inizialmente c’è uno scontro ma riusciranno a trovare un punto in comune. Lea, infine, da qualche tempo si comporta in modo davvero strano. Cosa la preoccupa? La risposta lascia tutti a bocca aperta: Lea è in dolce attesa…

