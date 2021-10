Sposami Stupido film stasera in tv 18 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Sposami Stupido è il film stasera in tv domenica 17 ottobre 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sposami Stupido film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Épouse-moi mon pote

DATA USCITA: 20 giugno 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Tarek Boudali

CAST: Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris, Julien Arruti, Baya Belal, Philippe Duquesne, Zinedine Soualem, Doudou Masta, Yves Pignot, Fatsah Bouyahmed

DURATA: 92 Minuti

Sposami Stupido film stasera in tv: trama

Yassine è un ragazzo marocchino che studia architettura a Parigi. A causa di una sveglia che non suona, il giovane non si presenta a un esame, perde il visto e si ritrova a essere un immigrato illegale. Per non essere costretto a rientrare in patria, ricorre all’unico modo per ottenere rapidamente la cittadinanza francese: sposa … il suo migliore amico.

Sposami Stupido recensione

Il regista Tarek Boudali, che è anche interprete e sceneggiatore insieme a Khaled Amara, Pierre Dudan e Nadia Lakhdar, fa un buon lavoro e raggiunge il suo obiettivo: un prodotto divertente. Fonda la sua commedia sugli stereotipi più comuni dell’omosessualità, da cui parte per far ridere e per poi ribaltare i tabù più comuni riuscendo a conservare lo stesso stile umoristico. Il cast risulta particolarmente affiatato ed espressivo ed è il vero punto di forza del film. Il collaudato circolo di attori è decisamente in sintonia con tempi comici in perfetto sincronismo che permettono di inscenare i retroscena rocamboleschi di un matrimonio di facciata da cui ha origine un continuo scambio di parti basato proprio sull’intesa tra i vari attori. Pare forse eccessivo lo sviluppo di sottotrame che convergono tutte nella vita del giovane protagonista e che rendono un po’ confusa la trama.

Sposami Stupido film stasera in tv: curiosità

Questa commedia francese riprende il film americano Vi dichiaro marito e marito del 2007.

Tarek Boudali è sia regista sia protagonista della pellicola.

Sposami Stupido streaming

Sposami Stupido streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Sposami Stupido film stasera in tv: trailer

