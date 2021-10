IL CACCIATORE PRIMA PUNTATA. Mercoledì 20 ottobre 2021 arriva su Rai 2 la terza stagione della fiction dedicata alla lotta contro la mafia con Francesco Montanari. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Cacciatore 3 prima puntata: trama e anticipazioni 20 ottobre 2021

Il Cacciatore 3 episodio 1 Boom. Il PM Saverio Barone è nel mirino del mafioso Vito Vitale. Per questo motivo, da mesi vive rinchiuso in un bunker nei sotterranei della procura di Palermo, senza vedere la sua ex moglie Giada ma soprattutto senza poter vedere sua figlia Carlotta. C’è anche un altro motivo per cui il magistrato si è isolato: lavorare all’indagine segreta su Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano che gli ha affidato il suo capo Elia. I due mafiosi rappresentano una mafia nuova, abile ad insinuarsi negli uffici e nei ministeri, e per questo molto più pericolosa rispetto all’ala “stragista” di Cosa Nostra.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Cacciatore 3 prima puntata: trama e anticipazioni 20 ottobre 2021

Il Cacciatore 3 episodio 2 Orgoglio. Saverio è stato trasferito in Trentino, in un castello dove alloggiano prefetti e questori in pensione. Il posto giusto per rilassarsi e passare un po’ di tempo con la famiglia. Ma per Saverio Barone, stare lontano dal lavoro e dalla caccia a Vitale è impossibile. Così com’è arduo ricucire i rapporti con Giada e con Carlotta, che respinge i suoi abbracci e gli parla a stento. A Saverio non resta che chiedere in ginocchio a Elia di farlo tornare a Palermo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Cacciatore 3 streaming

La serie tv Il Cacciatore 3 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Il Cacciatore: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Il Cacciatore con Francesco Montanari basta andare sull’hashtag ufficiale #IlCacciatore, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato su Il Cacciatore segui le pagine Facebook:

Il Cacciatore: link utili