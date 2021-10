Solo Per Vendetta film stasera in tv 22 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Solo Per Vendetta è il film stasera in tv 22 ottobre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1.

Solo Per Vendetta film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Hungry Rabbit Jumps

USCITO IL: 2 settembre 2011

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2011

REGIA: Roger Donaldson

CAST: Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce, Jennifer Carpenter, Harold Perrineau, Xander Berkeley, Joe Chrest, David Jensen, Mike Pniewski

DURATA: 108 Minuti

Solo Per Vendetta Per Vendetta film stasera in tv: trama

Un insegnante di inglese di nome Will Gerard (interpretato Nicolas Cage) trascorre una vita semplice e tranquilla. La sua quotidianità viene bruscamente stravolta quando scopre che sua moglie è stata picchiata e violentata da uno sconosciuto. Mentre è in ospedale Will Gerard viene avvicinato da un uomo sconosciuto che dice di chiamarsi Simon. Lo sconosciuto gli propone di vendicarsi da solo del terribile torto subito e di fare un accordo, un patto: Simon conosce l’autore del crimine, si tratta di un recidivo, in precedenza condannato per reati sessuali, e si impegna a giustiziare insieme a dei suoi “amici” il colpevole dell’aggressione entro l’alba del giorno dopo.

In cambio Will dovrà svolgere dei lavori per loro. Will potrebbe aspettare che la polizia trovi il colpevole, lo arresti e lo metta nella mani della giustizia. Oppure potrebbe affidarsi a Simon e ai suoi amici che vendicherebbero sua moglie al posto delle istituzioni. Ma è troppo sconvolto e decide di accettare il patto non sapendo che ciò provocherà conseguenze incontrollabili..

Solo Per Vendetta film stasera in tv: curiosità

La sceneggiatura del film è stata inserita tra le migliori non ancora scritte presenti nella Blacklist del 2009.

Solo per vendetta è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 02 Settembre 2011. Le riprese del film si sono svolte nel periodo 02 Dicembre 2009 – 09 Febbraio 2010 negli Stati Uniti.

Solo Per Vendetta streaming

Solo Per Vendetta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Solo Per Vendetta film stasera in tv: trailer

