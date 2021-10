Into the Woods film stasera in tv 23 ottobre: cast, trama, streaming

Into the Woods è il film stasera in tv sabato 23 ottobre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Into the Woods film stasera in tv: cast

La regia è di Rob Marshall. Il cast è composto da Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Chris Pine, Anna Kendrick, Johnny Depp, Lucy Punch, Christine Baranski, Frances de la Tour, Billy Magnussen, Daniel Huttlestone, Tammy Blanchard, Tracey Ullman, Simon Russell Beale.

Into the Woods film stasera in tv: trama

Per poter spezzare la maledizione che una Strega ha gettato su di loro, un fornaio e sua moglie, desiderosi di formare una famiglia, si ritrovano costretti ad aiutarla, poiché lei stessa è caduta vittima di un maleficio da cui deve liberarsi per poter spezzare il loro. Per poter liberare la Strega la coppia deve trovare gli ingredienti necessari avventurandosi in un Bosco. Qui il fornaio e sua moglie incontrano Cenerentola, mentre fugge dal palazzo, Cappuccetto Rosso, che sta camminando verso la nonna con il Lupo alle calcagna, Rapunzel, ancora intrappolata nella torre, il giovane Jack in viaggio verso il mercato. Ognuno di loro possiede uno degli oggetti necessari per spezzare liberare la Strega, ma ognuno di loro ha anche un desiderio da realizzare…

Into the Woods streaming

Into the Woods streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

