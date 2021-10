LA NOTTE DI SCHERZI A PARTE. Torna domenica 24 ottobre 2021 in prima serata su Canale 5 lo storico programma che si prende gioco dei personaggi famosi. A condurre la nuova e rinnovata edizione ci penserà Enrico Papi. Ecco di seguito tutte le anticipazioni con ospiti e vittime degli scherzi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Scherzi A Parte ospiti e anticipazioni 24 ottobre 2021

Domenica 24 ottobre in prima serata su Canale 5 appuntamento con La notte di Scherzi a parte, condotto da Enrico Papi. In questa puntata finale della gloriosa edizione appena andata in onda vengono ripercorsi i momenti più divertenti delle sei puntate che tanto hanno appassionato il pubblico. Un regalo per i fedeli telespettatori (in media 3 milioni con il 16.3% di share) fatto delle gag in studio, le candid camera e ovviamente gli scherzi più spassosi, riproposti uno dopo l’altro.

