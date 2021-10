Mio fratello rincorre i dinosauri film stasera in tv 27 ottobre: cast, trama, streaming

Mio fratello rincorre i dinosauri è il film stasera in tv mercoledì 27 ottobre 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mio fratello rincorre i dinosauri film stasera in tv: cast

Data di uscita: 5 settembre 2019

Genere: Drammatico

Anno: 2019

Regia: Stefano Cipani

Cast: Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy de Palma, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto, Arianna Becheroni, Roberto Nocchi, Gea Dall’Orto, Maria Vittoria Dallasta, Saul Nanni, Edoardo Pagliai, Gabriele Scopel, Victoria Perga Cerone, Elena Minichiello, Luca Morello, Antonio Uras, Andrea Timpanelli, Ivan Sanchez

Durata: 101 minuti

Mio fratello rincorre i dinosauri film stasera in tv: trama

Jack ha sempre desiderato un fratellino con cui giocare. Quando nasce Gio, i suoi genitori gli raccontano che avrebbe avuto un fratello “speciale”. Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratello ha la sindrome di Down e questo per lui inizia a diventare un problema tanto da spingerlo nascondere la sua esistenza ai suoi nuovi amici del liceo e alla ragazza di cui è innamorato.

Mio fratello rincorre i dinosauri recensione

Il film è la trasposizione cinematografica del best-seller omonimo scritto da Giacomo Mazzariol. La pellicola è diretta da Stefano Cipani, qui alla prima prova come regista. Visto la somiglianza sia della storia sia dei personaggi è impossibile non paragonare Mio fratello rincorre i dinosauri con il film americano Wonder, con Julia Roberts e Owen Wilson. La sceneggiatura toccante, emozionante arriva al pubblico che farà amare i personaggi del film, sopratutto grazie alle preziose interpretazioni di Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e Rossy De Palma.

Mio fratello rincorre i dinosauri streaming

Mio fratello rincorre i dinosauri streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Mio fratello rincorre i dinosauri film stasera in tv: trailer

