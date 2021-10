Clarice serie tv su Rai 2: trama episodi 30 ottobre 2021

CLARICE EPISODI 30 OTTOBRE. Stasera in tv sabato 30 ottobre 2021 torna in chiaro su Rai 2 la serie tv targata CBS con gli episodi inediti della prima stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Clarice serie tv su Rai 2: trama episodi 23 ottobre 2021

Clarice episodio 7 Scomode verità. Viene ritrovato il cadavere di una ragazza scomparsa. Il corpo è stato seppellito nel cemento. Clarice, rientrata con una settimana di anticipo dal congedo, e Ardelia lavorano insieme al caso. Nel frattempo, Clarice vede la fotografia di Joe Hudlin sulla scrivania di Krendler e riconosce in lui l’uomo che l’ha aggredita a Woodhaven. Tripathi, a cui Krendler ha chiesto di seguire Hudlin per fare degli accertamenti sul suo conto, immortala l’avvocato mentre entra nei Laboratori Lockyer. Il sospettato allora esce allo scoperto con Krendler e lo minaccia di far ricadere su di lui la colpa per la manomissione della relazione del coroner sulle cause della morte di Wellig…

Clarice streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

