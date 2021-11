Crazy for Football Matti per il calcio prima puntata: trama 1 novembre 2021 su Rai 1

CRAZY FOR FOOTBALL MATTI PER IL CALCIO PRIMA PUNTATA. Lunedì 1 novembre 2021 arriva su Rai 1 la fiction con protagonisti Sergio Castellitto, Max Tortora e Antonia Truppo. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Cuori trama episodio 1. Saverio è uno psichiatra fuori dagli schemi. Ai TSO, ai lunghi ricoveri e alle cure esclusivamente farmacologiche preferisce lo sport di squadra. Organizza, così, il primo mondiale di calcio a cinque per pazienti affetti da disturbi psichiatrici, nonostante gli siano stati negati i finanziamenti da De Metris, che dirige il reparto. Al fianco di Saverio ci saranno la sua assistente Paola e l’appassionato allenatore Zaccardi. Nel giro di pochi giorni viene formata la squadra: ragazzi e adulti con disturbi di personalità, depressione, ansia e attacchi di panico. Il desiderio di giocare in Nazionale li aiuterà ad uscire dalla gabbia della malattia per correre verso un sogno nuovo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Crazy for Football Matti per il calcio streaming

La serie tv Crazy for Football Matti per il calcio streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Crazy for Football Matti per il calcio: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Crazy for Football Matti per il calcio basta andare sull’hashtag ufficiale #Finoallultimobattito, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Crazy for Football Matti per il calcio segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Crazy for Football Matti per il calcio: link utili