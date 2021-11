Segreti in famiglia film stasera in tv 2 novembre: cast, trama, streaming

Segreti in famiglia è il film stasera in tv martedì 2 novembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Segreti in famiglia film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Thriller

ANNO: 2017

REGIA: Curtis Crawford

CAST: Bree Williamson, Peter DaCunha, Paul Popowich, Sebastian Pigott, Natalie Lisinska

PAESE: Canada

DURATA: 90 Minuti

DISTRIBUZIONE: Reel One Entertainment

Segreti in famiglia film stasera in tv: trama

Eric ha dieci anni. Vive con la madre Briana. La donna è una alcolista totalmente inaffidabile. Il fratellastro Max di dodici anni assiste alle continue angherie e maltrattamenti che la madre infligge al piccolo senza intervenire. Briana inoltre ha una predelizione per Max e anche questo fa soffrire il piccolo Eric. Un giorno mentre sono in piscina Max picchia violentemente la testa. Eric non fa nulla per aiutarlo. A causa di quanto successo Briana perde la ragione. Uccide una vicina di casa che vuole allontanarla da Eric che viene coinvolto nell’omicidio. Poi chiede al fidanzato di organizzare la sua fuga e quella di Eric in Messico. Nel frattempo, Eric stringe un rapporto di amicizia con Michael, l’insegnante di basket della scuola, e la sua famiglia..

Segreti in famiglia streaming

Segreti in famiglia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

