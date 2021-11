Cogan Killing them soflty film stasera in tv 3 novembre: cast, trama, streaming

Cogan Killing them soflty è il film stasera in tv mercoledì 3 novembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cogan Killing them soflty film stasera in tv: cast

La regia è di Andrew Dominik. Il cast è composto da Brad Pitt, Ray Liotta, Richard Jenkins, James Gandolfini, Scoot McNairy, Bella Heathcote, Sam Shepard, Ben Mendelsohn, Vincent Curatola.

Cogan Killing them soflty film stasera in tv: trama

Jackie Cogan è un assassino dai modi rudi e violenti. Viene assoldato dalla mafia per indagare su una rapina messa in atto durante una segreta partita di poker organizzata da Markie Trattman, a cui partecipavano solo i nomi più importanti della malavita. Il compito dell’uomo è quello di trovare chi ha commesso il furto, punire i colpevoli e riconsegnare il bottino.

Cogan Killing them soflty streaming

Cogan Killing them soflty streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cogan Killing them soflty film stasera in tv: trailer

