IL CACCIATORE TERZA PUNTATA. Mercoledì 3 novembre 2021 arriva su Rai 2 la terza stagione della fiction dedicata alla lotta contro la mafia con Francesco Montanari. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Cacciatore 3 terza puntata: trama e anticipazioni 3 novembre 2021

Il Cacciatore 3 episodio 5 Ciao nemico. Saverio è impegnato nella caccia al boss del narcotraffico Pasquale Cuntrera, assieme a Nicola Calipari. I due scoprono tracce del latitante a Fuengirola, nel Sud della Spagna, e vi si recano immediatamente. Lì, insieme a Nicola, Saverio accarezza, per la prima volta dopo tanto tempo, una libertà che in Sicilia non gli è più concessa. Intanto a Palermo, Davide aiuta Pietro a far eleggere il candidato giusto alle elezioni comunali, guadagnandosi la stima del boss. Saverio e Nicola riescono a rintracciare Cuntrera e, poco prima di tornare in Italia, Barone si concede il lusso di una serata romantica con una bella sconosciuta spagnola. In procura nel frattempo, Paola è riuscita a trovare un modo per interrogare Fabrizio e ottiene un’informazione fondamentale: “il Biondo” è all’ospedale San Giovanni di Palermo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Cacciatore 3 terza puntata: trama e anticipazioni 3 novembre 2021

Il Cacciatore 3 episodio 6 Aspetta. Saverio e la sua squadra stanno sorvegliando l’ospedale San Giovanni in attesa di un qualsiasi indizio che li porti dal “Biondo”. Con loro grande sorpresa, intercettano una conversazione in cui scoprono che Bernardo Provenzano (Marcello Mazzarella) ha avuto un problema di salute e dovrà essere operato d’urgenza. È l’occasione perfetta per compiere un arresto storico, ma è anche un’opportunità per Pietro Aglieri: la morte di Provenzano lo renderebbe infatti il capo indiscusso di Cosa Nostra. E sarebbe una grande occasione anche per Davide, che al momento però è unicamente concentrato sull’imminente matrimonio con Sonia. Il ragazzo pian piano però si rende conto che se vuole essere il numero due di Aglieri, dovrà rinunciare alla ragazza di cui è innamorato. Saverio e gli altri restano in attesa di Provenzano, davanti all’ospedale, ma il boss non si presenta, vanificando ancora una volta gli sforzi della squadra.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Cacciatore 3 streaming

La serie tv Il Cacciatore 3 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Il Cacciatore: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Il Cacciatore con Francesco Montanari basta andare sull’hashtag ufficiale #IlCacciatore, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato su Il Cacciatore segui le pagine Facebook:

Il Cacciatore: link utili