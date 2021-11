Need for Speed film stasera in tv 8 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Need For Speed è il film stasera in tv lunedì 8 novembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. La pellicola diretta da Scott Waugh ha come protagonisti Aaron Paul e Dominic Cooper. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Need For Speed film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione

ANNO: 2014

REGIA: Scott Waugh

CAST: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Rami Malek, Michael Keaton, Dakota Johnson, Ramon Rodriguez, Kid Cudi, E. Roger Mitchell, Han Soto, Harrison Gilbertson, Antoni Corone

DURATA: 130 Minuti

Need For Speed film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Tobey Marshall è un meccanico che gestisce l’officina di famiglia e partecipa alle corse clandestine con gli amici nei weekend. La sua vita scorre serena fino a quando viene incastrato per colpa del suo socio Dino per un crimine che non ha commesso e finisce in prigione. Sconta due anni di detenzione con in mente una sola cosa: la vendetta. Uscito finalmente di galera, Tobey per vendicare se stesso e la morte del suo amico partecipa ad una gara automobilistica che parte da New York a San Francisco, dove gareggerà anche il suo ex socio Dino.

Need For Speed film stasera in tv: curiosità

Il film è ispirato a un popolare videogioco del 1994.

La pellicola è stata convertita in Post-Produzione in 3D.

Modelli di auto utilizzate nelle scenen a bassa velocità: Bugatti Veyron Super Sport – Koenigsegg Agera R. – Lamborghini Sesto Elemento -GTA Spano – Saleen S7 – McLaren P1 – Ford Mustang 2014 (need for speed edition) – Koenigsegg Agera.

Per le scene di inseguimento non sono stati usati effetti speciali digitali, ma auto vere allestite con carrozzerie delle marche più note.

Tra i veri piloti alla guida delle auto da corsa ci sono Tanner Foust, Rhys Millen, Rich Rutherford e Paul Dallenbach.

Need For Speed streaming

Need For Speed streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Need For Speed film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=ny1qZIcb2FU

