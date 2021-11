CLARICE EPISODI 13 NOVEMBRE. Stasera in tv sabato 13 novembre 2021 torna in chiaro su Rai 2 la serie tv targata CBS con gli episodi inediti della prima stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Clarice serie tv su Rai 2: trama episodi 13 novembre 2021

Clarice stagione 1 episodio 8 Quello che resta. Clarice, Clarke ed Esquivel continuano a indagare sulla pista del com-plotto all’insaputa di Krendler. Dopo un colloquio con il Procuratore Federale Sage vengono a conoscenza del caso di Karolina Savich, una giovane jugoslava che prima di suicidarsi si era rivolta a Sage per fornirle informazioni su una casa farmaceutica in cambio di un aiuto per il visto. Tyson Conway, l’unico contatto di emergenza di Karolina negli Stati Uniti, gestisce il Global Health Horizons, un ente no-profit che offre formazione in medicina a giovani provenienti da paesi poveri…

Clarice streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

