Inheritance film stasera in tv 15 novembre: cast, trama, streaming

Inheritance è il film stasera in tv lunedì 15 novembre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Inheritance film stasera in tv: cast

La regia è di Vaughn Stein. Il cast è composto da Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen, Chace Crawford, Patrick Warburton, Marque Richardson, Michael Beach, Rebecca Adams, Alec James, Josh Murray.

Inheritance film stasera in tv: trama

Una vita perfetta, poi la notizia improvvisa della morte del padre che sconvolge la sua esistenza. La storia di Lauren Monroe, stella nascente nell’ufficio del procuratore distrettuale di New York, ha nell’evento tragico un punto di svolta: la donna riceve in eredità una piccola parte del patrimonio insieme a una busta misteriosa che contiene le indicazioni per arrivare a un bunker segreto. Al suo interno, Lauren scopre la presenza di Morgan, prigioniero di suo padre da 30 anni. Incerta sul da farsi, decide di aiutarlo prendendosi segretamente cura di lui in modo da scoprire la situazione incomprensibile che suo padre ha lasciato dietro di sé. Quando l’uomo inizia a rivelare segreti oscuri sulla sua famiglia, Lauren si rende conto di essere pedina in una rete mortale di bugie, omicidi e manipolazioni, che rischia di mettere in pericolo la vita della sua famiglia.

Inheritance streaming

Inheritance streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Inheritance film stasera in tv: trailer

Stasera in tv link utili