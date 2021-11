Via dall’incubo film stasera in tv 21 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Via dall’incubo è il film stasera in tv domenica 21 novembre 2021 in onda in seconda serata su Rai Movie. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Via dall’incubo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Enough

USCITO IL: 29 novembre 2002

GENERE: Azione, Drammatico, Thriller

ANNO: 2002

REGIA: Michael Apted

CAST: Jennifer Lopez, Billy Campbell, Tessa Allen, Juliette Lewis, Dan Futterman, Noah Wyle, Fred Ward, Christopher Maher, Janet Carroll

DURATA: 115 Minuti

Via dall’incubo film stasera in tv: trama

Slim è sposata con Mitch, ricco imprenditore pieno di fascino, con cui ha una figlia Grace e una bellissima casa. Improvvisamente le cose cambiano, infatti il marito si rivela avere una doppia personalità. Da un lato Mitch tranquillo padre di famiglia, dall’altro un sinistro manipolatore. Così Slim decide di scappare con Grace e di cambiare identità. Mitch, però, non si rassegna e Slim decide di combattere con tutte le sue forze.

Via dall’incubo film stasera in tv: curiosità

Per questo film Jennifer Lopez è stata nominata ai Razzie Awards sia coma Peggior attrice protagonista sia Peggior attrice del decennio.

Il ruolo di Jennifer Lopez originariamente era stato pensato per Sandra Bullock.

Negli anni seguenti Jennifer Lopez ha raccontato che girare questo film è stato molto traumatico per le tanto da aver avuto un esaurimento nervoso.

Via dall’incubo streaming

Enough Via dall’incubo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Via dall’incubo film stasera in tv: trailer

