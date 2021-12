TUTTA COLPA DI FREUD PRIMA PUNTATA. Arriva in prima serata su Canale 5 mercoledì 3 novembre 2021 la nuova fiction con protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Carmine Buschini. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Tutta colpa di Freud prima puntata: trama e anticipazioni 1 dicembre 2021

Tutta colpa di Freud trama prima puntata. Lo psicanalista Francesco Taramelli (Claudio Bisio), pensa di potersi finalmente dedicare a se stesso, dopo aver badato per anni alle sue tre figlie che ora sembrano indipendenti. La maggiore Marta, di 27 anni, è una brillante dottoranda in Archeologia; la venticinquenne Sara, è in procinto di sposarsi con Filippo e lavora nell’hotel di lusso dei suoi futuri suoceri; infine la diciottenne Emma sta per trasferirsi a Londra per perfezionare il suo inglese. La moglie di Francesco, Angelica Delony, ha abbandonato la famiglia alla nascita di Emma per seguire come attivista le campagne ambientaliste di una Ong. Francesco si è ritrovato così a fare da padre e madre alle sue tre bambine e non è stato facile riaggiustarsi.

Tutta colpa di Freud streaming

Tutta colpa di Freud streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

