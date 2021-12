Tutto il mio folle amore film stasera in tv 1 dicembre: cast, trama, streaming

Tutto il mio folle amore è il film stasera in tv mercoledì 1 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tutto il mio folle amore film stasera in tv: cast

La regia è di Gabriele Salvatores. Il cast è composto da Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno, Daniel Vivian, Maruša Majer, Tania Garribba.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tutto il mio folle amore film stasera in tv: trama

Vincent ha sedici anni e vive in un mondo tutto suo. Ha un grave disturbo di personalità che ha reso questi sedici anni non esattamente semplici, né per lui, né per la madre Elena, né per il marito di lei Mario, che ha imparato a volergli bene e lo ha adottato legalmente. Tutto cambia quando sulla scena torna Willi (Claudio Santamaria), il padre biologico del ragazzo. Willi voleva essere libero e fare il cantante così se n’è andato ma, una sera qualsiasi, trova finalmente il coraggio per conoscere suo figlio e per scoprire che non è esattamente come se lo immaginava. L’incontro tra i due darà il via ad una grande avventura attraverso le strade dei Balcani, che li porterà inevitabilmente ad avvicinarsi e volersi bene. Nel contempo, anche Elena e Mario, che si sono messi sulle tracce del figlio, troveranno il tempo e il modo per dirsi qualcosa che non erano forse mai riusciti a dirsi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tutto il mio folle amore streaming

Tutto il mio folle amore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Tutto il mio folle amore film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili