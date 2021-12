Tonya film stasera in tv 2 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Tonya è il film stasera in tv giovedì 2 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tonya film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: I, Tonya

DATA USCITA: 22/03/2018

GENERE: Biografico, Drammatico

NAZIONALITA’: USA

ANNO: 2018

REGIA: Craig Gillespie

CAST: Margot Robbie, Sebastian Stan, Julianne Nicholson

DURATA: 121 minuti

Tonya film stasera in tv: trama

Tonya Harding (Margot Robbie) una pattinatrice americana, la prima a distinguersi durante i campionati nazionali statunitensi del 1991, per l’esecuzione perfetta di un triplo axel. Ma è anche protagonista di uno dei più grandi scandali sportivi nella storia degli Stati Uniti. La parabola discendente della sua carriera comincia quando si piazza in quarta posizione ai Giochi olimpici di Albertville. Il suo temperamento è focoso e si trasforma in uno stile energico e scattante. A volte eccessivo tanto che la Harding finisce sui giornali per un’aggressione alla rivale Nancy Kerrigan (Caitlin Carver). Suburà una aggressione da parte di uno sconosciuto che gli ferisce le gambe. La pattinatrice è costretta a ritirarsi dai campionati nazionali. L’incidente pilotato dall’ex marito di Tonya, Jeff Gillooly (Sebastian Stan), consacra la protagonista come una delle figure più controverse e competitive dello sport americano e segna la fine ignominiosa della sua carriera di pattinatrice.

Tonya recensione

Il lavoro di Craig Gillespie è divertente e per nulla prevedibile a dimostrazione che non è un alto budget a fare un buon film. Lo stile è anticonformistico con un gran ritmo che non dà spazio alla noia. La storia si sviluppa in base al materiale raccolto nelle due interviste che lo sceneggiatore Steve Rogers ha condotto con la Harding e l’ex marito Gillooly. L’attrice Margot Robbie è unica nel rendere al meglio le molteplici sfumatura dei suoi sentimenti riuscendo a passare in un attimo da uno sguardo angelico ad un espressione arrabbiata. Ottima l’interpretazione di Allison Janney nei panni della madre LaVona Fay Golden portando sullo schermo la durezza del burrascoso rapporto tra madre e figlia (la Harding dichiarò di essere stata picchiata e umiliata dalla madre già quando aveva sette anni). Assolutamente meritate le tre nomination agli Oscar. Un film da vedere.

Tonya film stasera in tv: curiosità

La pellicola ha ricevuto la candidatura a tre Premi Oscar 2018: Migliore attrice protagonista (Margot Robbie), Migliore attrice non protagonista (Allison Janney) e miglior montaggio.

Allison Janey per il ruolo della madre di Tonya ha vinto un Golden Globe per la Migliore attrice non protagonista.

Tonya Harding è stata la seconda donna, dopo la nipponica Midori Itō, ad eseguire un triplo axel in una competizione ufficiale.

Margot Robbie si è allenata con la coreografa Sarah Kawahara che curò le coreografie di Nancy Kerrigan (la pattinatrice aggredita dall’ex marito di Tonya Harding).

Le musiche originali sono di Peter Nashel. La colonna sonora comprende anche brani di Cliff Richard, Dire Straits, Supertramp, Laura Branigan, Fleetwood Mac e Siouxsie And The Banshees.

Tonya streaming

Tonya streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Tonya film stasera in tv: trailer

