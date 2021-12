V per Vendetta film stasera in tv 2 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

V per Vendetta è il film stasera in tv giovedì 2 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola diretta da James McTeigue ha come protagonisti Natalie Portman e Hugo Weaving. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

V per Vendetta film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Fantascienza

ANNO: 2005

REGIA: James McTeigue

CAST: Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, John Hurt, Stephen Fry, Sinéad Cusack, Rupert Graves, Tim Pigott-Smith, John Standing, Natasha Wightman, Cosima Shaw, Roger Allam, Ben Miles, Eddie Marsan, Selina Giles

DURATA: 132 Minuti

V per Vendetta film stasera in tv: trama

In un futuro oscuro, la Gran Bretagna è uno stato totalitario, un regime dove tutto e tutti sono sotto lo stretto controllo delle autorità. L’unica voce fuori dal coro è un’eroe mascherato che si firma con una misteriora “V” (interpretato da Hugo Weaving). Braccato dalla polizia, “V” salva la giovane Evey (Natalie Portam) dalle grinfie dei poliziotti e la porta nel suo nascondiglio. Si avvia un rapporto difficile fra i due anche perchè dietro la maschera di “V” si nasconde una persona impenetrabile e con un passato doloroso, ma la ragazza decide comunque di aiutare l’eroe nella battaglia contro il regime.

V per Vendetta film stasera in tv: curiosità

Il film è ispirato all’omonimo fumetto degli anni ’80

Il regista James McTeigue è stato assistente alla regia in Matrix Revolutions e Star Wars episodio II.

V per Vendetta streaming

V per Vendetta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

V per Vendetta film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=eiovPXrs95o

