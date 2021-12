Ogni Tuo Respiro film stasera in tv 3 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Ogni Tuo Respiro è il film stasera in tv venerdì 3 dicembre 2021 in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ogni Tuo Respiro film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Breatheshare

DATA USCITA: 16 novembre 2017

GENERE: Biografico, Drammatico, Sentimentale

REGIA: Andy Serkis

CAST: Andrew Garfield, Claire Foy, Diana Rigg, Miranda Raison, Dean-Charles Chapman, Tom Hollander, Hugh Bonneville, Ed Speleers, Ben Lloyd-Hughes, Roger Ashton-Griffiths, James Wilby, Camilla Rutherford

DURATA: 117 Minuti

Ogni Tuo Respiro film stasera in tv : trama

Cavendish (Andrew Garfield) durante un viaggio in Africa si ammala gravemente di poliomielite . Per molti mesi è costretto in ospedale lontano dall’amata moglie Diana (Claire Foy). L’uomo cade in una profonda depressione. La moglie con coraggio e determinazione decide di riportare il marito a casa nel Derbyshire pronta ad assisterlo in ogni sua esigenza. Per lui il suo caro amico Teddy Hall (Hugh Bonneville) progetta una rivoluzionaria sedia a rotelle dotata di respiratore. Cavendish ritrova così la vitalità perduta e inizia a viaggiare per il mondo come paladino per i diritti dei disabili.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ogni Tuo Respiro recensione

Andy Serkis si cimenta per la prima volta alla regia del suo primo lungometraggio ed ottiene un buon prodotto. Riesce infatti ad evitare di girare un melodramma sulla malattia terminale. La struttura narrativa segue la le annotazioni del diario dei 36 anni di malattia di Robin Cavendish; tuttavia non riesce a scendere nelle profondità della lotta interiori del protagonista e della moglie. Importante è il messaggio che emerge chiaro a sostegno del diritto di ogni uomo a decidere della propria morte quando vivere si trasforma in un inferno. Gli attori regalano un ottima interpretazione, in particolare Andrew Garfield che oltre ad essere veramente bravo è estremamente credibile. Anche Claire Foy interpreta in maniera efficace il suo personaggio forte e solare.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ogni Tuo Respiro film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato in anteprima mondiale l’11 settembre 2017 al Toronto International Film Festival.

La pellicola ha aperto la 61ª edizione del BFI London Film Festival il 4 ottobre 2017.

Ogni tuo respiro ha ricevuto due candidatura ai British Independent Film Awards

per il miglior trucco e parrucco e per il miglior sonoro. Inoltre è stato come miglior film sia agli Heartland Film 2017 sia al Philadelphia Film Festival.

Ogni Tuo Respiro streaming

Ogni Tuo Respiro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Ogni Tuo Respiro film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili