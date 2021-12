In her shoes Se fossi lei film stasera in tv 7 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

In her shoes Se fossi lei è il film stasera in tv martedì 7 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rai 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

In her shoes Se fossi lei film stasera in tv: cast

La regia è di Curtis Hanson. Il cast è composto da Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Mark Feuerstein, Brooke Smith.

In her shoes Se fossi lei film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Maggie e Rose sono sorelle, ma non potrebbero essere più diverse. La prima sfarfalla di uomo in uomo e prende la vita come un lungo party, la seconda vive solo per il suo lavoro di avvocato, sentimentalmente è a pezzi e combatte la depressione comprando quintali di scarpe. Un giorno Maggie, complice il suo comportamento irresponsabile, viene messa alla porta dalla sua matrigna. La ragazza trova rifugio dalla sorella, ma finisce per allungare le mani sul fidanzato di Rose guadagnandosi un’altra porta in faccia. Completamente al verde, Maggie, in cerca di qualche spicciolo dentro i cassetti della scrivania del padre, trova alcune lettere e cartoline di sua nonna Ella, che credeva morta. Senza pensarci su Maggie fa le valige e parte alla volta della Florida per incontrarla…

In her shoes Se fossi lei streaming

In her shoes Se fossi lei streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

In her shoes Se fossi lei film stasera in tv: trailer

