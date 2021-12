Hammamet film stasera in tv 8 dicembre: cast, trama, streaming

Hammamet è il film stasera in tv mercoledì 8 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hammamet film stasera in tv: cast

La regia è di Gianni Amelio. Il cast è composto da Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Omero Antonutti, Renato Carpentieri, Giuseppe Cederna, Claudia Gerini.

Hammamet film stasera in tv: trama

Gli ultimi sei mesi della vita di Bettino Craxi raccontati da Gianni Amelio con la straordinaria interpretazione di Pierfrancesco Favino, reso quanto più possibile somigliante a uno degli uomini più influenti della storia politica italiana, soprattutto negli Anni 80. Hammamet riflette su uno spaccato scottante del recente passato del nostro paese a vent’anni dalla morte di uno dei leader più discussi. Basato su testimonianze reali, il film non vuole essere una cronaca fedele né un pamphlet militante e può accadere che l’immaginazione possa tradire i fatti “realmente accaduti”, ma non la verità di fondo. La narrazione ha l’andamento di un thriller e si sviluppa su tre caratteri principali: il “re” ormai caduto in disgrazia che, dopo la lunga era nella quale è stato al potere portando il suo Partito Socialista al Governo insieme alla Democrazia Cristiana, sceglie l’esilio volontario in un paese straniero in seguito a Tangentopoli; la figlia che lotta con tutte le sue forze per lui e per impedire che la sua immagine venga screditata, e infine un terzo personaggio, un ragazzo misterioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di scardinarlo dall’interno.

Hammamet streaming

Hammamet streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Hammamet film stasera in tv: trailer

