Il ministro film stasera in tv 9 dicembre: cast, trama, streaming

Il ministro è il film stasera in tv giovedì 9 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rai Premium. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il ministro film stasera in tv: cast

La regia è di Giorgio Amato. Il cast è composto da Giulia Di Quilio, Alessia Barela, Fortunato Cerlino, Edoardo Pesce, Jun Ichikawa, Gianmarco Tognazzi, Ira Fronten, Giulia Gualano, Gianluca D’Ercole.

Il ministro film stasera in tv: trama

Franco Lucci è un imprenditore ed è sull’orlo della bancarotta. Accaparrarsi un grosso appalto pubblico pare essere l’unica via per la salvezza della sua società. Per ottenerlo, Franco dovrebbe fare leva sull’intervento del ministro Rolando Giardi, con il quale ha stretto i rapporti e che ora ha invitato a cena. L’uomo, insieme al cognato nonché socio in affari, Michele, ha organizzato la serata perfetta: gli pagheranno una lauta tangente e gli faranno anche trovare una ragazza disposta ad andare a letto con lui. Tutto ciò sotto lo sguardo di Rita, moglie di Franco, che appoggia il marito in questo disperato tentativo di salvare tutti i loro privilegi. A causa della ragazza destinata al Ministro, però, le cose non andranno come previsto…

Il ministro streaming

Il ministro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raipremium ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv link utili