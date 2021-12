The Counselor Il Procuratore film stasera in tv 9 dicembre: cast, trama, streaming

The Counselor Il Procuratore è il film stasera in tv giovedì 9 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rai 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Counselor Il Procuratore film stasera in tv: cast

La regia è di Ridley Scott. Il cast è composto da Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron Diaz, Penélope Cruz, Javier Bardem, Dean Norris, Natalie Dormer, Rosie Perez, Goran Visnjic, Sam Spruell, Rubén Blades, Bruno Ganz.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Counselor Il Procuratore film stasera in tv: trama

Un avvocato (Michael Fassbender) di cui non viene rivelato il nome, ma viene chiamato semplicemente il Procuratore, decide di entrare a far parte di un mondo oscuro e pericoloso che gli dà però la prospettiva di fare soldi facili. Dopo aver chiesto alla sua fidanzata (Penélope Cruz) di sposarlo mettendole al dito un costosissimo anello di diamanti, il Procuratore decide di accettare la proposta di un malvivente (Javier Bardem) suo ex assistito: deve portare 20 milioni di dollari di cocaina dal Messico negli Stati Uniti. Sarà affiancato in questa missione da un poco di buono (Brad Pitt). Molti sono gli avvertimenti che riceve sui potenziali pericoli che originano dal partecipare a questa operazione; ma lui è un uomo arrogante e non si lascia intimidire. Ben presto però il Procuratore capirà quanto una singola decisione possa avere conseguenze scioccanti e irreversibili.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Counselor Il Procuratore streaming

The Counselor Il Procuratore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Counselor Il Procuratore film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/mCx-V01VGEw

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili