Seduzione pericolosa film stasera in tv 13 dicembre: cast, trama, streaming

Seduzione pericolosa è il film stasera in tv lunedì 13 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Seduzione pericolosa film stasera in tv: cast

La regia è di Harold Becker. Il cast è composto da Al Pacino, Ellen Barkin, John Goodman, Michael Rooker, Alexandra Breckenridge, William Hickey, Richard Jenkins, Paul Calderón, Gene Canfield, Larry Joshua, Samuel L. Jackson.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Seduzione pericolosa film stasera in tv: trama

New York, fine anni Ottanta. Il detective Frank Keller (Al Pacino) sta per festeggiare vent’anni di servizio nel dipartimento di polizia. È molto bravo nel suo lavoro, ma è costantemente in contrasto con i suoi supervisori e, da quando la moglie l’ha mollato per un suo collega, abusa di alcol. Un giorno viene trovato il cadavere di un uomo a Manhattan, ucciso a colpi di pistola mentre era a faccia in giù nel suo letto, privo di vestiti, mentre girava un vecchio disco, “Sea of Love”. Poco tempo dopo, un altro uomo muore allo stesso modo nel Queens. Il detective Sherman Touhey (John Goodman), responsabile delle indagini, suggerisce a Frank di collaborare. I due scoprono che entrambe le vittime avevano pubblicato un annuncio su un giornale per cuori solitari. Quando un terzo uomo viene trovato morto secondo le stesse modalità, decidono di attuare un piano: pubblicano un annuncio per cuori solitari e Frank s’incontrerà con le donne che risponderanno. Una delle donne, la divorziata Helen Cruger (Ellen Barkin), a differenza delle altre non mostra alcun interesse per il detective. Qualche tempo dopo, Frank incontra di nuovo Helen, che si mostra molto più interessata e amichevole..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Seduzione pericolosa streaming

Seduzione pericolosa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili