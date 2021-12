Sabato, domenica e lunedì film stasera in tv 14 dicembre: cast, trama, streaming

Sabato, domenica e lunedì è il film stasera in tv martedì 14 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sabato, domenica e lunedì film stasera in tv: cast

La regia è di Edoardo De Angelis. Il cast è composto da Sergio Castellitto, Nunzia Schiano, Margherita Laterza, Fabrizia Sacchi, Gianluca Di Gennaro, Gianpaolo Fabrizio, Maria Rosaria Omaggio, Maria Vera Ratti, Liliana Bottone, Toni Laudadio, Adriano Pantaleo, Giulia Pica, Ginestra Paladino.

Sabato, domenica e lunedì film stasera in tv: trama

Dopo gli ottimi riscontri di Natale in casa Cupiello, in onda su Rai 1 nel dicembre 2020, il regista Edoardo De Angelis e Sergio Castellitto tornano a collaborare per questo nuovo capitolo della trilogia dedicata al teatro di Eduardo De Filippo. Sabato, domenica e lunedì ci porta tra le mura di casa Priore. Rosa Priore, come ogni sabato, prepara il ragù per la domenica. Suo marito Peppino si aggira nervoso in cucina, polemizzando con lei su ogni minima cosa. Il motivo del nervosismo si manifesta il giorno dopo. E’ domenica. L’intera famiglia Priore è riunita davanti al ragù. Rosa ha indossato il foulard azzurro regalatole dal vicino di casa, il premurosissimo ragioniere Ianniello. Peppino non tocca cibo e, all’ennesimo complimento rivolto dal ragioniere alla cuoca, li accusa entrambi senza mezzi termini di avere una “tresca schifosa”…

Sabato, domenica e lunedì streaming

Sabato, domenica e lunedì streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

