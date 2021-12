MARE FUORI 2 QUINTA PUNTATA. Mercoledì 15 dicembre 2021 torna su Rai 2 la seconda stagione della fiction con Carolina Crescentini. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Mare Fuori 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 15 dicembre 2021

Mare Fuori 2 episodio 9 Rivelazioni. Carmine capisce chi è il colpevole dell’omicidio e si procura un’arma per ucciderlo mentre il ricordo di Nina lo tormenta. Filippo tenta di chiarire con Naditza. Edoardo esce in permesso per il battesimo di suo figlio, ma prima va a trovare Teresa che vede in compagnia di un altro ragazzo. Sasà si ritrova a riflettere sul suo reato mentre Lino gli è vicino. Viola continua il suo tentativo di far riavvicinare Gemma al suo vecchio fidanzato.

Mare Fuori 2 – episodio 10 Niente è mai come sembra. Carmine escogita un piano con l’aiuto di Pino per far uscire Pirucchio dall’isolamento. Filippo intuisce quello che sta accadendo e ripudia Carmine come amico per scuoterlo dai suoi propositi di vendetta. Gemma legge la lettera che Fabio le ha inviato e combatte con il sentimento che prova per lui. Filippo e Naditza sono sempre più lontani perché la ragazza ha accettato di sposare un suo cugino. Entra in IPM Mimmo, amico di Edoardo che ha il compito di farlo scappare.

