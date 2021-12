Un milione di modi per morire nel West film stasera in tv 16 dicembre: cast, trama, streaming

Un milione di modi per morire nel West è il film stasera in tv giovedì 16 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un milione di modi per morire nel West: cast

La regia è di Seth MacFarlane. Il cast è composto da Seth MacFarlane, Neil Patrick Harris, Liam Neeson, Charlize Theron, Giovanni Ribisi, Amanda Seyfried, Sarah Silverman, Wes Studi, Evan Jones, Rex Linn, Ralph Garman.

Un milione di modi per morire nel West film stasera in tv: trama

Nel 1882 nella città di Old Stump (Arizona) Albert Stark, un allevatore senza coraggio, dopo essersi tirato indietro da uno scontro a fuoco viene abbandonato dalla fidanzata. Intanto un fuorilegge, Clinch Leatherwood, uccide un vecchio cercatore d’oro per rubare una grossa pepita d’oro e poi ordina ad uno dei suoi uomini, Lewis di scortare la moglie Anna a Old Stump e di aspettarlo lì. Lewis viene arrestato per aver ucciso un uomo al saloon mentre Anna, coinvolta nella rissa, viene salvata da Albert Stark. I due diventeranno amici, ma poi la misteriosa e bellissima donna lo farà innamorare. Nel frattempo il marito di Anna, il fuorilegge Clinch Leatherwood, arriva in città e viene a sapere dell’amante di sua moglie. Vuole sfidare il traditore a duello il mezzogiorno del giorno successivo. Ma nessuno fa il nome dell’uomo e sarà Anna, costretta dal marito con la violenza, a rivelare il nome dell’amante. La donna fugge verso la fattoria di Albert, che però si dà alla fuga. Durante la fuga verrà catturato da una tribù di nativi americani che faranno in modo di fargli fare una esperienza emotiva che lo cambierà nel profondo e così Albert…

Un milione di modi per morire nel West streaming

Un milione di modi per morire nel West streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un milione di modi per morire nel West film stasera in tv: trailer

