Daddy’s Home 2 film stasera in tv 18 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Daddy’s Home 2 è il film stasera in tv sabato 18 dicembre 2021 in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Daddy’s Home 2 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Daddy’s Home 2

DATA USCITA: 30 novembre 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Sean Anders

CAST: Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, John Lithgow, Linda Cardellini, Scarlett Estevez, John Cena

DURATA: 100 Minuti

Daddy’s Home 2 film stasera in tv: trama

Dusty (Mark Wahlberg) e Brad (Will Ferrell) sono due padri diventati amici. Uno è il patrigno buono e dolce mentre l’altro è il padre naturale assente e svogliato. Ora vanno incredibilmente d’accordo e gestiscono i bambini in alternanza senza più bisogno di litigare per contenderseli. Ma quando tutto sembra procedere finalmente senza più contrasti proprio in prossimità delle vacanze di Natale ecco che succede qualcosa che rischia di far crollare il delicato equilibrio raggiunto. Arrivano i nonni: dalle scale mobili dell’aeroporto scendono il padre di Dusty (Mel Gibson) e quello super affettuoso di Brad (John Lithgow). Rntrambi sono arrivati per passare le feste in compagnia degli adorati nipoti. A causa dei differenti approcci dei nuovi arrivati il tiro alla fune tra genitori ricomincia di nuovo.

Daddy’s Home 2 recensione

Will Ferrell e Mark Wahlberg hanno confermato la loro sintonia incredibile e l’indiscutibile talento comico. I due attori non sono infatti alla prima collaborazione e si vede. Appare invece un po’ spiazzato Mel Gibson che a volte sembra intimidito dall’affiatamento comico del duo di protagonisti. Collaudata la stesura della sceneggiatura, scritta a quattro mani da Sean Anders e John Morris (i due hanno collaborato anche nella scrittura di Daddy’s Home, Come ammazzare il capo 2, Scemo & + scemo 2 e Come ti spaccio la famiglia ed altri titoli ancora). Commedia natalizia per tutta la famiglia, divertente anche se forse il potenziale comico non è stato completamente sfruttato. VOTO 3/5

Daddy’s Home 2 film stasera in tv: curiosità

Daddy’s Home 2 segna la terza collaboraizone di Mark Wahlberg e Will Ferrell dopo l’originale Daddy’s Home e I poliziotti di riserva e altri ancora.

Fanno parte del cast anche il wrestler John Cena e la modella Alessandra Ambrosio.

La sceneggiatura è stata scritta dal regista con Brian Burns e John Morris mentre le musiche sono di Michael Andrews.

Mel Gibson interpreta il ruolo del padre di Mark Wahlberg, ma tra i due ci sono solo 15 anni di differenza.

Le riprese si sono svolte a Concord e a Great Barrington, in Massachusetts.

Daddy’s Home 2 streaming

Daddy’s Home 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Daddy’s Home 2 film stasera in tv: trailer

