Natale a 4 zampe film stasera in tv 22 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Natale a 4 zampe è il film stasera in tv mercoledì 22 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Natale a 4 zampe film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Natale a 4 zampe

GENERE: Commedia, Family

ANNO: 2012

REGIA: Paolo Costella

CAST: Massimo Boldi, Maurizio Mattioli, Andrea Montovoli, Lucrezia Piaggio, Biagio Izzo, Paola Tiziana Cruciani

DURATA: 98 Minuti

Natale a 4 zampe film stasera in tv: trama

Luca e Sara sono una giovane coppia che vuole aprire un albergo per animali in una nota località sciistica del Piemonte. Si tratta di una struttura alberghiera in cui i clienti possono soggiornare durante le vacanze natalizie in compagnia dei loro amati animali domestici. Chiedono alle varie banche di Milano un prestito, che viene rifiutato. Solo Antonio, direttore di una delle banche, accetta di finanziare il progetto. In breve tempo il loro hotel ha uno straordinario successo e vede tra gli ospiti cani, gatti, conigli, furetti e pappagalli. Assieme agli ospiti, arriveranno, pero’, anche tanti guai ed imprevisti di ogni genere. Purtroppo per incomprensioni tra Luca e Sara il progetto fallisce. Saranno i loro padri dei due ragazzi a mettere tutto a posto

Natale a 4 zampe film stasera in tv: curiosità

L’hotel dove è stato girato Natale a 4 zampe a Sestriere è lo storico Hotel Principe di Piemonte, oggi ribattezzato Hotel Roseo. Negli anni ’30 parte dell’hotel fu utilizzata dalla famiglia Agnelli come residenza.

Boldi ha iniziato la sua carriera artistica nel 1963 come batterista, suonando con artisti come Al Bano, Enzo Jannacci e Gino Paoli.

Natale a 4 zampe streaming

Natale a 4 zampe streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

