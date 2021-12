The Family Man film stasera in tv 23 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Family Man è il film stasera in tv giovedì 23 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Family Man film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Family Man

DATA USCITA: 26 gennaio 2001

GENERE: Commedia, Sentimentale

ANNO: 2000

REGIA: Brett Ratner

CAST: Nicolas Cage, Téa Leoni, Don Cheadle, Jeremy Piven, Saul Rubinek, Josef Sommer, Makenzie Vega, Harve Presnell, Lisa Thornhill

DURATA: 125 Minuti

The Family Man film stasera in tv: trama

Una mattina di Natale un ricco scapolo di Manhattan si sveglia in una vita parallela nei panni di un onesto venditore di pneumatici, marito della ragazza lasciata 13 anni prima, padre di due figli, in una modesta casa del New Jersey. Si tratta di uno stratagemma celeste per insegnargli gli autentici valori della vita.

The Family Man film stasera in tv: curiosità

Non si tratta di un vero e proprio remake, ma il film trae ispirazione dal celebre La vita è meravigliosa di Frank Capra.

Nel film, Nicolas Cage possiede una Ferrari grigia. L’attore aveva posseduto una Ferrari identica fino ad un anno prima delle riprese del film quando decise di venderla per comperarne un’altra.

Il film debuttò al terzo posto al boxoffice americano con 15.1 milioni di dollari, nel primo weekend di programmazione, incassando in totale circa 125 milioni di dollari.

The Family Man streaming

The Family Man streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Family Man film stasera in tv: trailer

