Michael Buble’s Live at the BBC: ospiti e anticipazioni

Va in onda stasera in tv domenica 26 dicembre 2021 Michael Buble’s Live at the BBC su Canale 5 in seconda serata. Si tratta dello speciale di Natale condotto da Michael Buble per la NBC. Ecco di seguito le anticipazioni e ospiti della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

Dopo l’enorme successo della prima edizione della trasmissione televisiva, lo speciale natalizio firmato dal crooner è diventato un must della stagione invernale della NBC. A Michael Buble Christmas del 2011 venne ideato in occasione dell’uscita dell’album di Natale di quell’anno. Con i suoi sette milioni di telespettatori, lo show diventò un appuntamento fisso per i seguenti cinque anni fino all’ultimo Michael Buble’s Christmas in Hollywood. Dal leggendario Teatro Orpheum di Los Angeles, l’artista ha eseguito le sue canzoni natalizie preferite ma non solo. Infatti sono stati moltissimi gli sketch fatti con i numerosi ospiti presenti.

Michael Buble’s Live at the BBC streaming

Michael Buble’s Live at the BBC streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

