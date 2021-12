Gianni Schicchi film stasera in tv 27 dicembre: cast, trama, streaming

Gianni Schicchi è il film stasera in tv lunedì 27 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Gianni Schicchi film stasera in tv: cast

La regia è di Damiano Michieletto. Il cast è composto da Roberto Frontali, Giancarlo Giannini, Federica Guida, Vincenzo Costanzo, Manuela Custer, Giacomo Prestia, Caterina Di Tonno, Marcello Nardis, Guglielmo Angeloni, Veronica Simeoni, Roberto Maietta, Bruno Taddia, Matteo Peirone, Domenico Colaianni, Andrea Pellegrini, Gaetano Triscari.

Gianni Schicchi film stasera in tv: trama

Realizzato in presa diretta, e girato in provincia di Siena, tra i comuni di Trequanda e Pienza, il film segna l’esordio alla regia cinematografica per Damiano Michieletto che porta sullo schermo l’omonima opera comica in un atto di Giacomo Puccini, su libretto di Giovacchino Forzano ispirato al Canto XXX dell’Inferno di Dante. La storia è nota: Gianni Schicchi, un furbo faccendiere toscano, riesce con un abile stratagemma ad intascare la cospicua eredità del vecchio mercante Buoso Donati, appena deceduto. Tutti gli avidi parenti accorsi per ottenere l’eredità verranno cacciati di casa a bocca asciutta. Il film vede protagonisti il baritono Roberto Frontali nel ruolo del titolo e Giancarlo Giannini che interpreta l’inedita parte di Buoso Donati, voluta da Michieletto nel prologo.

L’Orchestra è quella del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Stefano Montanari. Gli altri interpreti sono Federica Guida nei panni di Lauretta, Vincenzo Costanzo in quelli di Rinuccio, Manuela Custer come Zita, Giacomo Prestia come Simone. Completano il cast Caterina di Tonno (Nella), Marcello Nardis (Gherardo), Guglielmo Angeloni (Gherardino), Veronica Simeoni (La Ciesca), Roberto Maietta (Marco), Bruno Taddia (Betto), Matteo Peirone (Maestro Spinelloccio), Domenico Colaianni (Ser Amantio), Andrea Pellegrini (Pinellino) e Gaetano Triscari (Guccio). Tra cast tecnico e artistico sono state coinvolte 237 maestranze in 15 diverse location, per un totale di cinque settimane di lavorazione.

Gianni Schicchi streaming

Gianni Schicchi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Gianni Schicchi film stasera in tv: trailer

