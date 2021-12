Vasco Rossi Non Stop Live stasera in tv 29 dicembre su Canale 5

Vasco Rossi Non Stop Live va in onda stasera in tv mercoledì 29 dicembre 2021 su Canale 5 in seconda serata per rivivere ancora una volta i concerti del Kom. Di seguito ecco anticipazioni e ospiti. SCOPRI COSA C’È IN TV

Vasco Rossi il concerto dei record

Diretto da Pepsy Romanoff, Vasco Rossi Non Stop Live è il docu-film sul Komandante, la sua musica e il suo pubblico: da come nasce la scaletta perfetta di un concerto fino all’esplosione finale dello stadio. Il ricordo di un’estate che lo ha confermato Re Degli Stadi con il record dei 6/6 concerti sold out a San Siro. Saranno due ore e mezza alla tra rock e ballate irrinunciabili, rivisitazioni o vere e proprie reinterpretazioni di brani vecchi e niente più medley.

Vasco Rossi Non Stop Live streaming

Vasco Rossi Non Stop Live streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

