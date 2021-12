Domani è un altro giorno film stasera in tv 30 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Domani è un altro giorno è il film stasera in tv giovedì 30 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Domani è un altro giorno film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico, Commedia

ANNO: 2019

REGIA: Simone Spada

CAST: Valerio Mastandrea, Marco Giallini

DURATA: non dichiarata

Domani è un altro giorno film stasera in tv: trama

Giuliano (Marco Giallini) e Tommaso (Valerio Mastandrea) sono amici da trent’anni. Tommaso , riservato e taciturno, vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore, è un seduttore incallito ed è innamorato della vita. Purtroppo è malato terminale e, dopo un anno di lotta, ha deciso di non combattere più. Ai due amici di una vita rimane un solo compito, il più arduo, quasi impossibile: dirsi addio. E hanno solo il tempo di un lungo weekend, quattro giorni. Quando Tommaso arriva a Roma bastano poche battute per ritrovare la complicità e così per i due amici un “road movie dei ricordi”. Con loro c’è un terzo incomodo, Pato, un bovaro bernese dallo sguardo sperduto, che per Giuliano è praticamente un figlio. I quattro giorni della loro ritrovata amicizia finiscono presto: Tommaso sta per prendere l’aereo che lo allontanerà per sempr dal vecchio amico. Ma Giuliano non può lasciare che l’amico gli rubi la scena ed è suo l’ultimo colpo di scena …

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Domani è un altro giorno recensione

Marco Giallini e Valerio Mastandrea sono tornati a lavorare di nuovo insieme sul set per l’opera seconda di Simone Spada. Il film è il remake del pluripremiato Truman, film spagnolo di Cesc Gay. La pellicola è una equilibrata miscela di scene divertenti ricche di humor e momenti intensi e drammatici. la sceneggiatura della storia delinea molto bene il rapporto tra i due amici sottolineandone la complicità ed ispirando nello spettatore sentimenti di profonda commozione. grande interpretazione di Giallini e Mastandrea che lavorano con grande sintonia. Film consigliato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Domani è un altro giorno film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dal lungometraggio spagnolo Truman, un vero amico è per sempre di Cesc Gay.

La sceneggiatura è scritta a quattro mani da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo; la fotografia è a cura di Maurizio Calvesi e la colonna sonora è di Maurizio Filardo.

Domani è un altro giorno streaming

Domani è un altro giorno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Domani è un altro giorno film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili