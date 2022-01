Il Ritorno di Mary Poppins film stasera in tv 3 gennaio: cast, trama, streaming

Il Ritorno di Mary Poppins è il film stasera in tv lunedì 3 gennaio 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Ritorno di Mary Poppins film stasera in tv: cast e scheda e cast

GENERE: Fantasy, Family

ANNO: 2018

REGIA: Rob Marshall

CAST: Emily Blunt, Meryl Streep, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth, Dick Van Dyke, Serena Rossi, Angela Lansbury, Julie Walters, Jeremy Swift

DURATA: 130 Minuti

Il Ritorno di Mary Poppins film stasera in tv: trama

Siamo nella Londra del 1930 in piena periodo della Grande Depressione. Jane e Michael Banks sono diventati adulti e e Michael Banks è ora un padre di famiglia con tre bambini, rimasti orfani di madre. Per di più la grande depressione sta infierendo su tutta la popolazione, il lavoro scarseggia e le banche richiedono il rientro dei prestiti rilasciati. Michael Banks è in difficoltà economica e la casa in viale dei Ciliegi 17 rischia di essere pignorata. Jane, la sorella di Micheal, impegnata in cause sociali per i diritti dei lavoratori, vorrebbe aiutare la sua famiglia, ma i suoi sforzi non sono abbastanza. I piccoli Banks stanno crescendo troppo velocemente e senza la gioia e la spensieratezza necessarie nell’infanzia. Ma per fortuna torna Mary Poppins che con le sue abilità magiche e insieme al suo amico lampionaio Jack, aiuta la famiglia a riscoprire la gioia e la meraviglia che mancano nelle loro vite.

Il Ritorno di Mary Poppins recensione

In attesa di vedere il film e scrivere la recensione ricordiamo che sono trascorsi 54 anni dall’uscita del primo Mary Poppins interpretato dalla bravissima e amatissimma Julie Andrews. Questo film è il sequel del primo capitolo, diretto da Rob Marshall (già regista di Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, Chicago e Memorie di una Gheisha). Emily Blunt dovrà affrontare il confronto con Julie Andrews. ma di certo ci regalerà un’ottima Mary Poppins e in una versione della tata perfetta più simile a quella vista nei libri della saga di P. L. Travers. Ottima la performance di Ben Whishaw (The Danish Girl). Segnaliamo alcuni camei di rilievo come quello di Meryl Streep, Colin Firth, Dick Van Dyke e Angela Lansbury. Da quanto appare nel trailer sono molto curati i costumi e le ambientazione con scenografie coinvolgenti che si adattano all’atmosfera a seconda della situazione.

Il Ritorno di Mary Poppins film stasera in tv: curiosità

Il progetto di un nuovo Mary Poppins è stato annunciato nel settembre del 2015, ma non è un rifacimento bensì un sequel.

L’autrice dei romanzi, P. L. Travers, scrisse altri sette volumi dedicati alla sua eroina oltre al famoso Mary Poppins (1934). Il Ritorno di Mary Poppins si ispira alla grande quantità di materiale inedito presente in questi libri successivi.

Julie Andrews ha approvato la scelta di Emily Blunt come protagonista ma ha rifiutato di recitare in una breve apparizione nel film.

Dick Van Dyke (anni 92) interpreta l’ormai anziano Mr. Dawes Jr.

Meryl Streep recita nel film il ruolo della cugina Topsy.

Richard Sherman, fratello dell’autore delle indimenticabili canzoni del primo film, ha collaborato con Marc Shaiman e Scott Wittman, autori della nuova colonna sonora di Mary Poppins Returns.

Il Ritorno di Mary Poppins streaming

Il Ritorno di Mary Poppins streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il Ritorno di Mary Poppins film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=EhDGhx-FIFU

