Immaturi film stasera in tv 4 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Immaturi è il film stasera in tv martedì 4 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. La commedia di Paolo Genovese ha come protagonisti Ambra Angiolini, Raoul Bova, Ricky Memphis, Luca e Paolo. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Immaturi film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 21 gennaio 2011

GENERE: Commedia

ANNO: 2011

REGIA: Paolo Genovese

CAST: Ambra Angiolini, Raoul Bova, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Barbora Bobulova, Paolo Kessisoglu, Anita Caprioli, Giulia Michelini, Luisa Ranieri, Alessandro Tiberi, Maurizio Mattioli, Giovanna Ralli

DURATA: 108 Minuti

Immaturi film stasera in tv: trama

Vent’anni fa, Giorgio (Raoul Bova), Lorenzo (Ricky Memphis), Piero (Luca Bizzarri), Luisa (Barbora Bobulova), Virgilio (Paolo Kessisoglu) e Francesca (Ambra Angiolini) erano amici e compagni di scuola. Poi, con il passare del tempo, le loro vite hanno preso strade diverse. Ma il destino ha in programma un’inattesa rimpatriata. Quando il Ministero della Pubblica istruzione annulla il loro esame di maturità, i nostri eroi, pena l’azzeramento dei titoli successivamente conseguiti, si trovano, alla soglia dei 40, a dover preparare nuovamente la prova. Anche se non più freschi come un tempo e, ormai, carichi di disillusioni, il gruppo di ex amici riscoprirà un’inattesa voglia di giovinezza…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Immaturi film stasera in tv: curiosità

Il film ha ricevuto 4 nomination ai Nastri d’Argento come miglior commedia, soggetto, attore non protagonista per Ricky Memphis e Maurizio Mat­tioli, migliore canzone originale di Alex Britti.

Ne sono seguiti un secondo film intitolato Immaturi – Il viaggio e una serie tv.

Immaturi streaming

Immaturi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Immaturi film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili