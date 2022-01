Alita Angelo della battaglia film stasera in tv 6 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Alita Angelo della battaglia è il film stasera in tv giovedì 6 gennaio 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Alita Angelo della battaglia film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Avventura, Sentimentale, Fantascienza, Thriller

ANNO: 2019

REGIA: Robert Rodriguez

CAST: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Ed Skrein, Mahershala Ali, Jackie Earle Haley, Eiza González, Michelle Rodriguez, Lana Condor, Casper Van Dien, Jeff Fahey, Marko Zaror

DURATA: 100 minuti

Alita Angelo della battaglia film stasera in tv: trama

Siamo nel 26mo secolo. Alita (Rosa Salazar) è un cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido (Christoph Waltz). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l’incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.

Alita Angelo della battaglia recensione

Basato sull’omonimo manga di Yukito Kishiro il film è realizzato in modo stupefacente, ma presenta una debolezza nella struttura narrativa. La trama infatti è eccessivamente articolata e si sviluppa in un susseguirsi di episodi e vicende che potrebbero essere materia per altri due o tre film. Manca cioè un punto focale della storia. Alita indaga su un serial killer, poi la vediamo nei panni di una cacciatrice di taglie, diventa amche parte di una micidiale lega preofessionistica sportiva di cyborg. Durante il film si innamora, scopre la verità sulla sua esistenza, si scontra con il sinistro Vector (Mahershala Ali) e il suo scienziato Chiren (Jennifer Connelly)… insomma … troppa carne al fuoco. Per quanto riguarda la realizzazione grafica la pellicola è fenomenale e porta lo spettatore in un fantastico viaggio in un mondo vibrante ricco di luoghi affascinanti e di fantastici cittadini cibernetici in un incredibile paesaggio pieno di tanti particolari bizzarri e intriganti.

Alita Angelo della battaglia film stasera in tv: curiosità

Il film è un adattamento del manga scritto e illustrato da Yukito Kushiro nel 1991.

Il film è stato girato in 3D nativo ed è costato circa 150 milioni di dollari.

Alita Angelo della battaglia streaming

Alita Angelo della battaglia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Alita Angelo della battaglia film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=fFK3do_bL60

