The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione venerdì 7 gennaio 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR.

The Good Doctor 5 trama episodi 7 gennaio 2022

The Good Doctor 5 episodio 1 La festa di Lea e Shaun. Lea organizza il ricevimento per il matrimonio tra lei e Shaun, ma i brutti ricordi della sua precedente esperienza coniugale la fanno sentire insicura. Jordan l’aiuta ad organizzare l’evento al meglio. La serata scorre lieta fino al discorso del dottor Glassman che, dopo qualche bicchiere di troppo, si lascerà andare alla negatività e al rancore a causa del fallimento della relazione con Debbie. A fine serata Shaun si scusa con Lea per non aver partecipa-to attivamente all’organizzazione dell’evento e le promette che in futuro le cose cambieranno. Nel frattempo Andrews, Jordan, Lim, che è un po’ spaventata dall’arrivo a sorpresa di Mateo, e Asher hanno a che fare con Salen, una paziente che sembra cercare di sabotarli…

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

