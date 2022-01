Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 10 gennaio 2022

FREEDOM OLTRE IL CONFINE ANTICIPAZIONI. Lunedì 10 gennaio 2022 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

La serata si apre parlando della Sindrome della Capanna. Quali conseguenze ha, sulla nostra mente, la pandemia che stiamo ancora affrontando? Molti raccontano di aver provato ansia, paura e disagio, non solo durante l’isolamento, ma anche quando è arrivato il momento di riprendere la vita di tutti i giorni. Un’ansia sociale diffusa, una patologia conosciuta dagli studiosi già dagli inizi del ‘900. Giacobbo e la sua squadra si recano poi in Sicilia, per parlare di uno dei luoghi di culto mariani più spettacolari d’Italia: il Santuario di Tindari. Dall’alto, domina il tratto di costa dove si trovano i Laghetti di Marinello. In questi luoghi riecheggiano storie, leggende e miracoli legati a una statua che sembra custodire molti segreti: la Madonna Nera di Tindari. Perché questa Madonna è stata rappresentata in nero? Quella di Tindari è sicuramente una delle più famose, ma in Europa si contano centinaia di statue mariane con la carnagione scura. La loro diffusione, in Europa, potrebbe essere opera dei Templari? L’ultimo restauro della statua di Tindari ha rivelato qualcosa di sorprendente, forse una chiave per chiarire un mistero che dura da secoli…

A seguire, Giacobbo scende nei sotterranei de La Valletta, nell’Isola di Malta. Mai mostrati prima, costituiscono una vera e propria città sotto la città, fatta di cunicoli, cisterne e abitazioni di fortuna, dove gli abitanti si proteggevano dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Le telecamere di Freedom svelano anche le stanze segrete, sotterranee, da dove sono state dirette importantissime operazioni belliche, come lo storico Sbarco in Sicilia del luglio del 1943.

L’unica imbarcazione cinese fuori dalla Cina è custodita all’interno di un bosco del Lazio. È la sola replica esatta, al di fuori del Regno di Mezzo, realizzata in scala 1:3 della Nave del Sollievo e della Purezza, lunga 36 metri, in marmo, ed esposta nel Giardino Imperiale del Palazzo d’Estate, vicino a Pechino. La vita nell’Antica Roma non è così dissimile dall’attuale: il reportage realizzato dalla squadra di Freedom mostra come molte cose della vita moderna abbiano invece un’origine lontana e veramente inaspettata…

In chiusura, l’appuntamento con la rubrica un Museo in 10 minuti fa ancora tappa nella Repubblica di San Marino, per dare spazio alle stranezze conservate all’interno del Museo delle Curiosità: come mezzi di trasporto e giochi assai inusuali, fino a un guanto da difesa per signora del 1800, con tanto di artigli incorporati.

Freedom Oltre Il Confine streaming

Il programma di roberto Giacobbo Freedom Oltre Il Confine streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

