Il Nemico Alle Porte film stasera in tv 16 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Il Nemico Alle Porte è il film stasera in tv domenica 16 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Rai Movie.

Il Nemico Alle Porte film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Enemy at the Gates

DATA USCITA: 20 aprile 2001

GENERE: Drammatico, Guerra

ANNO: 2001

REGIA: Jean-Jacques Annaud

CAST: Joseph Fiennes, Jude Law, Rachel Weisz, Bob Hoskins, Ed Harris, Dana Cebulla, Gabriel Thomson, Ron Perlman, Robert Stadlober

DURATA: 130 Minuti

Il Nemico Alle Porte film stasera in tv: trama

Stalingrado è stretta nella morsa dell’attacco dall’armata nazista. Ogni metro di terreno viene conteso in un feroce combattimento armi in pugno e corpo a corpo. Il tiratore scelto Vassili Zaitsev abbatte uno dopo l’altro i tedeschi. Il commissario politico Danilov capisce che il popolo russo e i soldati sovietici hanno bisogno di un esempio e di una speranza a cui aggrapparsi; così convince le alte sfere del governo russo a trasformare l’eccezionale cecchino in un eroe e soprattutto in un potente mezzo di propaganda.

Vassili Zaitsev diventa in breve l’eroe sovietico per eccellenza, amato da tutto il popolo russo: il cecchino che non sbaglia un colpo e che è in grado di mostrare sempre una formidabile rapidità, freddezza e precisione. La Germania manda a Stalingrado il loro migliore tiratore scelto, il maggiore tedesco König per sfidare Vassili sul suo stesso terreno: la precisione nella mira. I due danno inizio a un inseguimento che porterà ad un serrato duello fra il cecchino tedesco e quello russo sullo sfondo della storica battaglia di Stalingrado che, nel corso della seconda guerra mondiale, segnò l’inizio della fine per le armate tedesche in Europa.

Il Nemico Alle Porte film stasera in tv: curiosità

Zaitsev è un personaggio realmente esistito. Era inquadrato nel 1047° reggimento fucilieri della 284° divisione di fanteria, parte della 62° armata. Fu lui che con 5 colpi di Mosin Nagant uccise 5 ufficiali della Wehrmacht nella piazza rossa di Stalingrado durante l’inverno 1942. Nel periodo tra il 10 novembre e 17 dicembre 1942 Vassili uccise 225 tra soldati e ufficiali (tra cui anche 11 cecchini tedeschi). Inoltre addestrò 28 cecchini russi che uccisero a loro volta oltre 3000 soldati nemici.

Nel film Vasilij sembra scarsamente istruito. Ma nella realtà il vero Vasilij Zajcev aveva terminato già nel 1933 le scuole superiori. A guerra finita riuscirà, fra l’altro, a laurearsi in ingegneria e a diventare direttore di una fabbrica.

Il Nemico Alle Porte streaming

Il Nemico Alle Porte streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il Nemico Alle Porte film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/-KL076_Vj6U

