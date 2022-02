Kill Bill Volume 1 film stasera in tv 3 febbraio: cast, trama, streaming

Kill Bill Volume 1 è il film stasera in tv giovedì 3 febbraio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Kill Bill Volume 1 film stasera in tv: cast

La regia è di Quentin Tarantino. Il cast è composto da Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Vivica A. Fox, Lucy Liu, Sonny Chiba, Julie Dreyfus, Chiaki Kuriyama, Chia Hui Liu, Michael Jai White, Yoshiko Yamaguchi, Larry Bishop, Michael Bowen, Michael Parks, Jonathan Loughran, Kazuki Kitamura, Yôji Tanaka, Jun Kunimura, Shun Sugata, Sakichi Sato, Chris Nelson, Kenji Ohba, Stevo Polyi, Shu Lan Tuan, Julie Manase, Yuki Kazamatsuri, James Parks, Yoshiyuki Morishita, Tetsuro Shimaguchi, Issei Takahashi, Satoshi Yamanaka, Akaji Maro, Zhang Jin Zhan, Xiaohui Hu, Ambrosia Kelley, Sachiko Fujii, Ronnie Yoshiko Fujiyama.

Kill Bill Volume 1 film stasera in tv: trama

Era un’assassina. La più temibile della Deadly Viper Assassination Squad. Ma poi ha conosciuto l’amore, è rimasta incinta e ha deciso di lasciare per sposare l’uomo della sua vita. Siamo in un’assolata cittadina del Messico. La cerimonia sta per iniziare, il sogno di una vita normale si tocca con mano. Ma i vecchi “amici” della Sposa ci tengono a farle gli “auguri” personalmente. Irrompono in chiesa lasciandosi dietro un bagno di sangue. Nessuno sopravvive, nessuno tranne lei. Ridotta in fin di vita la Sposa trascorre quattro anni in coma. E poi si sveglia. Assetata di vendetta, si mette in caccia di coloro che le hanno strappato il sogno. La prima sulla lista è O’Ren-Ishii. La seconda è Vernita Green. Poi toccherà agli altri, Elle Driver, Budd e, naturalmente, il capo di tutti loro: Bill.

Kill Bill Volume 1 streaming

Kill Bill Volume 1 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Kill Bill Volume 1 film stasera in tv: trailer

