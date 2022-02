Auguri per la tua morte film stasera in tv 4 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Auguri per la tua morte è il film stasera in tv venerdì 4 febbraio 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Auguri per la tua morte film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Happy Death Day

USCITO IL: 9 novembre 2017

GENERE: Horror, Thriller

ANNO: 2017

REGIA: Christopher Landon

CAST: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken, Jason Bayle, Phi Vu, Donna DuPlantier

DURATA: 96 Minuti

Auguri per la tua morte film stasera in tv: trama

Tree Gelbman (Jessica Rothe) si sveglia il giorno del suo compleanno nella camera di un ragazzo conosciuto la sera prima. Nonostante i postumi della sbornia la ragazza attraversa il campus del college per andare a prepararsi per la festa. Ma alla fine della giornata Tree viene aggredita alle spalle e pugnalata a morte. Il misterioso killer, entrato dalla finestra, porta la maschera della mascotte della squadra di football: uno spaventoso volto da neonato senza denti. Ma invece di imboccare il tunnel luminoso e lasciare la vita terrena, la ragazza finisce in un vortice temporale.

Per lei comincia una sequenza di infiniti risvegli scanditi dalla soneria della sveglia del cellulare in che le fanno rivivere l’ultimo giorno della sua vita all’infinito. Tree cerca di convincere gli amici di ciò che le accade, ma nessuno crede alle parole di una bionda scapestrata e ubriaca. Per Tree l’unica possibilità di sopravvivere e ripristinare il regolare corso del tempo è scoprire da sola l’identità del suo aggressore.

Auguri per la tua morte recensione

Questo film riporta sul grande schermo con una buona dose di ironia l’atmosfera dei vecchi popcorn movies. Negli Stati Uniti il film ha ottenuto un inaspettato successo al botteghino. La pellicola è un dichiarato remake di Ricomincio da capo in versione noir. Tra gli interpreti eccelle Jessica Rothe, che veste i panni della protagonista condannata a rivivereall’infinito il giorno della sua morte. La giovane attrice rende molto bene la trasformazione della protagonista da ragazza superficiale ed insignificante a brava ragazza riuscendo ad evidenziare tutti gli stadi intermedi di questa sua trasformazione. Il film è sicuramente divertente, ha un buon ritmo e la storia fila lineare e vivace grazie ad un ottimo lavoro dello sceneggiatore Christopher Landon. Il film merita sicuramente la visione.

Auguri per la tua morte film stasera in tv: curiosità

La pellicola è un dichiarato remake di Ricomincio da capo in versione noir.

Auguri per la tua morte streaming

Auguri per la tua morte streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Auguri per la tua morte film stasera in tv: trailer

