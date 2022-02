The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione mercoledì 9 febbraio 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 5 trama episodi 9 febbraio 2022

The Good Doctor 5 episodio 5 Strategie di gradimento. La scelta di Salen di sottoporre ai pazienti un sondaggio di gradimento relativo ai medici si rivela una vera sfida per Shaun. I suoi modi pragmatici e diretti non sono la tecnica migliore per mettere gli altri a proprio agio e Shaun si ritrova nel gradino più basso della classifica. Nonostante i suoi tentativi di migliorare, non riesce a mettere in pratica i consigli che gli sono stati dati. Questo lo affligge terribilmente. Lea decide di aiutarlo manomettendo i dati e cancellando una recensione poco lusinghiera su di lui, senza dire niente a Shaun e sentendosi molto in colpa. Nel frattempo Lim capisce che la sua relazione con Mateo è arrivata al capolinea e Salen chiede ad Andrews di uscire, ottenendo una risposta positiva. Sul fronte medico, Shaun, Jordan e Park si occupano del signor Song, vittima di un crimine dell’odio. Le analisi purtroppo rivenlano anche che l’uomo ha un tumore al cervello.

