THE RESIDENT 2 EPISODI 9 FEBBRAIO 2022. La quarta stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 mercoledì 9 febbraio 2022. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 3: trama episodi 9 febbraio 2022 su Rai 2

The Resident 4 episodio 5 A casa prima del tramonto. E’ l’ultimo giorno di apertura del Chastain. Il futuro non potrebbe essere più incerto, e, purtroppo, il presente si rivela terribilmente complicato. Nel tentativo di calmare gli animi in pronto soccorso, Nic viene pugnalata all’addome da un drogato. Bell, Mina ed AJ intervengono immediatamente. L’operazione non è semplice, ma viene portata a termine con successo. L’infermiera, però, non si risveglia e questo porta a temere danni cerebrali. Devon e Conrad scoprono che il problema sta in un deficit tiroideo che, combinato alla gravidanza, impedisce a Nic di svegliarsi. I due riescono a porre rimedio. Fortunatamente un’ecografia conferma anche che il bambino gode di ottima salute. Apre gli occhi anche Cain, sebbene sia ancora impossibilitato a respirare da solo e debba rimanere attaccato a un ventilatore. Ironia della sorte, l’uomo si ritroverà ad essere ricoverato nella struttura a lunga degenza dove spediva i suoi pazienti per non intaccare le sue statistiche. In un estremo tentativo di salvare l’ospedale, Bell, Kit e Marshall Winthrop propongono alla neo governatrice Nichelle Randall di trasformare il Chastain in un ospedale pubblico. L’offerta viene accettata.

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

